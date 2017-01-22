IBU потребовал перепроверку допинг-проб всех биатлонистов с Олимпиады-2014

Москва, 22 января. Международный союз биатлонистов (IBU) обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием о перепроверке допинг-проб всех действующих биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года.

В пресс-релизе IBU говорится, что в связи с продолжающимися расследованиями МОК, IBU требует провести повторное тестирование образцов, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи у биатлонистов, выступающих в настоящее время.

Кроме того, будет открыто официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) по семи случаям употребления допинга, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее стало известно, что Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) не нашел оснований для отстранения сборной России от соревнований, сообщала Газета.ру.