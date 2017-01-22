Джигурда через суд потребовал от своей бывшей жены платить ему алименты

Москва, 22 января. Российский шоумен Никита Джигурда подал иск против своей бывшей жены, потребовав от нее выплаты алиментов.

Как сообщается, иск Джигурды косвенно связан с недавним слушанием по поводу последней воли недавно скончавшейся миллионерши Людмилы Браташ, которая завещала свое состояние сестре – Светлане Романовой. Джигурда подал заявил, что Браташ оставила свое наследство ему и его жене Марине Анисиной и предоставил копию завещания. Суд сейчас изучает эту бумагу, кроме того шоумена попросила предоставить оригинал завещания.

Накануне стало известно, что после официального развода Джигурды с Анисиной, шоумен подал в суд на бывшую супругу, заявив, что она обязана выплачивать ему алименты – согласно брачному договору. Анисина уже отказалась платить, заявив, что Джигурда не является нетрудоспособным и предложив ему зарабатывать деньги самостоятельно.