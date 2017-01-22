Мадонна нецензурно обругала Трампа и призналась, что хотела взорвать Белый дом

Вашингтон, 22 января. Во время своего выступления на акции протеста против президента США Дональда Трампа, певица Мадонна обругала Трампа матом. Также она призналась, что думала о том, чтобы взорвать Белый дом.

В своем выступлении, которое транслировалось в прямом эфире каналом СNN, Мадонна дважды обругала Трампа матом. Из-за этого инцидента каналу пришлось прервать трансляцию и извиняться перед зрителями.

Назвав происходящее «революцией», Мадонна заявила, что «много думала о том, чтобы взорвать Белый дом». «Но я знаю, что это ничего не поменяет, нам не надо отчаиваться», – заключила она.