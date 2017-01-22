ЦРУ рассекретило крупный архив о феномене НЛО

Вашингтон, 21 января. Руководство ЦРУ опубликовало свыше 13 миллионов внутренних документов, у которых истек срок секретности. Среди прочих, обнародованы были и документы, касающиеся НЛО и паранормальных явлений.

В опубликованных документах присутствует множество внутренних писем, касающихся обсуждения различных случаев «явления НЛО». В одном из рассекреченных документов ЦРУ признает, что не может объяснить примерно 20 процентов случаев появления НЛО.

Напомним, что ЦРУ и ранее публиковало рассекреченные документы, касающиеся феномена НЛО. Так, в начале 2016 были обнародованы несколько документов, описывающих случаи наблюдения за неопознанными объектами в Африке, сообщает «Газета.ru» По словам разведагентства, публикация документов была приурочена к выходу нового сезона сериала «Секретные материалы».