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ЦРУ рассекретило крупный архив о феномене НЛО
Весь мир

ЦРУ рассекретило крупный архив о феномене НЛО

Сегодня 0:20
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ЦРУ рассекретило крупный архив о феномене НЛО

Вашингтон, 21 января. Руководство ЦРУ опубликовало свыше 13 миллионов внутренних документов, у которых истек срок секретности. Среди прочих, обнародованы были и документы, касающиеся НЛО и паранормальных явлений.

В опубликованных документах присутствует множество внутренних писем, касающихся обсуждения различных случаев «явления НЛО». В одном из рассекреченных документов ЦРУ признает, что не может объяснить примерно 20 процентов случаев появления НЛО.

Напомним, что ЦРУ и ранее публиковало рассекреченные документы, касающиеся феномена НЛО. Так, в начале 2016 были обнародованы несколько документов, описывающих случаи наблюдения за неопознанными объектами в Африке, сообщает «Газета.ru» По словам разведагентства, публикация документов была приурочена к выходу нового сезона сериала «Секретные материалы».

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Антон Зарубин
#цру #нло
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