Массовые митинги протеста прошли в США после инаугурации Трампа

Вашингтон, 21 января. В ряде городов США прошли массовые акции протеста после инаугурации президента Дональда Трампа. Многотысячные демонстрации состоялись в Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и других городах.

Акция прошла под названием «Марш женщин», ее организаторы требуют обеспечить права женщин, в том числе – право на аборт, а защитить женщин от дискриминации и полицейского насилия. Кроме того, в марше принял участие другие протестные организацией, включая Occupy Wall Street и Black Lives Matter.

По некоторым данным, в протестах против Трампа в Вашингтоне могло принять участие больше человек, чем пришло на его инаугурацию. По данным администрации Вашингтона, на улицы могли выйти до 500 тысяч протестующих.