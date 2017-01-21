Пальмира попала в видео Минобороны РФ, посвященное дню инженерных войск

Москва, 21 января. Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее работу инженерных войск. Как сообщается, ролик был посвящен дню инженерных войск.

Напомним, что день инженерных войск отмечается в России 21 января. Праздник отмечается с 18 сентября 1996 года, после того, как был подписан соответствующий указ президента России.

Министр обороны Сергей Шойгу накануне поздравил военнослужащих, а также всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Также он отметил мужество и профессионализм саперов, которые сейчас ведут работы по разминированию в Сирии.