Де Мистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии

Астана, 21 января. В Астану прибыл спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, чтобы принять участие в переговорах по Сирии. Об этом сообщает руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Стаффан де Мистура прибыл в Астану», – передает слова Жайнакова «РИА Новости».

Напомним, что 23 января в Сирии начнется международная встреча по сирийскому урегулированию. В ней примут участие делегации сирийского правительства, а также сирийской оппозиции. Кроме того, на встрече будут присутствовать делегации России, Ирана и Турции.