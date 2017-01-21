Студенты из США решили сварить пиво на Луне

Вашингтон, 21 января. Студенты из Соединенных Штатов Америки стали финалистами конкурса Lab2Moon, главным призом которого является собственный проект на борту корабля, который в конце года отправится на Луну.

Молодые люди из Калифорнийского университета в Сан-Диего хотят с помощью специальной емкости с раздельными отсеками приготовить пиво в космическом аппарате TeamIndus Spacecraft. В отсеки они поместят неферментизированную пивную основу и дрожжи, один отсек предназначен для осадка. Данная работа поможет понять, возможно ли на Луне использовать дрожжи для приготовления пищи.

Участники команды — не новички в пивоваренном деле. Узнав о проведении конкурса, они решили показать свои умения с научной точки зрения. Организаторы конкурса отметили, что команда представила оригинальный, сложный и технически грамотно проработанный проект.