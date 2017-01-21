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Экс-менеджер Шумахера: Семья гонщика скрывает правду о его состоянии
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Экс-менеджер Шумахера: Семья гонщика скрывает правду о его состоянии

Сегодня 23:07
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Экс-менеджер Шумахера: Семья гонщика скрывает правду о его состоянии

Лондон, 21 января. Семья знаменитого гонщика Михаэля Шумахера скрывает информацию о состоянии его здоровья. Об этом заявил бывший менеджер гонщика Вилли Вебер.

По словам Вебера, даже ему практически ничего неизвестно о том, в каком состоянии находится Шумахер. Он обвинил семью гонщика в том, что та замалчивает правду и призвал рассказать подробности миллионам фанатов Шумахера.

Вебер рассказал, что регулярно звонит Шумахеру, надеясь услышать его голос, однако пока Шумахер ни разу не подошел к трубке.

Напомним, что чемпион «Формулы-1» серьезно пострадал 29 декабря 2013 года, когда катался на лыжах во французских Альпах. Шумахер получил травму головы и впал в кому. По некоторым данным, в июне 2016 он покинул больницу в Гренобле.

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Антон Зарубин
#шумахер
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