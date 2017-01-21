Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Мэй

Вашингтон, 21 января. Белый дом подтвердил, что встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Велкобритании Терезы Мэй состоится на следующей неделе.

Как сообщается, Мэй прибудет в Вашингтон, чтобы провести встречу с американским президентом. Встреча состоится между 23 и 29 января.

Ранее ряд британских СМИ сообщили, что Мэй намерена прибыть в Вашингтон 26 января. Предполагается, что на встрече будет обсуждаться подход Трампа к России, ее президенту Владимиру Путину, а также НАТО. Встреча с британским премьер-министром станет первыми международными переговорами Трампа в должности президента США.