IBU не нашел оснований для отстранения биатлонистов из России

Москва, 21 января. Международный союз биатлонистов не смог найти веских причин для дисквалификации российских биатлонистов. Соответствующее решение принято исполнительным комитетом международной спортивной организации.

По словам президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, российские спортсмены продолжат выступления на турнирах.

«Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет», — рассказал журналистам Кравцов.

Напомним, ранее более 170 биатлонистов обратились к Международному союзу с требованием отстранить российских спортсменов в связи с допинговыми скандалами.

