Соцсети обсуждают гримасы Мишель Обамы на инаугурации Трампа

Вашингтон, 21 января. Пользователи социальных сетей обсуждают лицо бывшей первой леди США Мишель Обамы, которая не смогла сдержать эмоций во время инаугурации президента Дональда Трампа.

По мнению ряда изданий, выражение лица Мишель Обамы стало «главным мемом инаугурации», имея в виду взгляд бывшей первой леди, когда она находилась рядом с женой нового президента Меланьей Трамп.

«Боже мой, этот взгляд», — написал журналист Джон Шиндлер в Twitter.

Напомним, что Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.