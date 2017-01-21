США должны участвовать в решении кризиса в Сирии — Песков

Москва, 21 января. Конструктивное решение сирийской проблемы невозможно без участия руководства Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, стороны, участвующие в процессе урегулирования сирийского кризиса, должны сотрудничать, а не пытаться заключить сделку.

«Россия действительно пригласила американских представителей и экспертов — в этом, наверное, разногласие между Москвой и Тегераном», — рассказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также отметил, что в процессе урегулирования задействовано много участников, поэтому в данном вопросе вряд ли удастся достичь гармонии.