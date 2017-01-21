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Приступим, помолясь: Трамп сходил в церковь перед визитом в ЦРУ
Весь мир

Приступим, помолясь: Трамп сходил в церковь перед визитом в ЦРУ

Сегодня 22:16
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Приступим, помолясь: Трамп сходил в церковь перед визитом в ЦРУ

Вашингтон, 21 января. Президент США Дональд Трамп начал первый день в новой должности с посещения национального молебна в Вашингтонском кафедральном соборе. Об этом сообщают американские СМИ.

Посещение молебна является одним из традиционных мероприятий, которые проводятся при вступлении нового президента США в должность. На службу Трамп прибыл вместе с супругой Меланьей, а также вице-президентом Майком Пенсом и его женой.

По традиции, молебен проводит Епископальной церковью США.

Как сообщается, после мероприятия Трамп посетит штаб-квартиру ЦРУ в Виргинии.

 

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Антон Зарубин
#трамп
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