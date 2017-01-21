Власти Италии хотят засудить Charlie Hebdo за карикатуру о трагедии в отеле

Рим, 21 января. Мэр города Фариндола в Италии Илларио Латтетта намерен подать в суд иск на издание Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на трагедию в отеле.

По информации местных СМИ, представлять интересы руководства города будут юристы, которые работали над делом о карикатурах на землетрясения в Аматриче.

Напомним, в Италии на отель, расположенный в горах, на этой неделе сошла лавина. В снежном плену оказались 30 человек. В настоящее время известно, что выжить удалось 11 туристам, во время схода лавины погибли как минимум четыре человека.