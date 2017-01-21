FAN-TV Лента новостей
Власти Италии хотят засудить Charlie Hebdo за карикатуру о трагедии в отеле
Весь мир

Власти Италии хотят засудить Charlie Hebdo за карикатуру о трагедии в отеле

Сегодня 22:09
78

Власти Италии хотят засудить Charlie Hebdo за карикатуру о трагедии в отеле

Рим, 21 января. Мэр города Фариндола в Италии Илларио Латтетта намерен подать в суд иск на издание Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на трагедию в отеле.

По информации местных СМИ, представлять интересы руководства города будут юристы, которые работали над делом о карикатурах на землетрясения в Аматриче.

Напомним, в Италии на отель, расположенный в горах, на этой неделе сошла лавина. В снежном плену оказались 30 человек. В настоящее время известно, что выжить удалось 11 туристам, во время схода лавины погибли как минимум четыре человека.

комментарии
Настасья Шеркунова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Трамп первым указом свернул реформы Обамы, Клинтон испепелила неверного мужа взглядом

Сегодня 20:13
896

Сирия новости 21 января 2017 19.30: ССА и Турция ведут перестрелки с ИГ в Алеппо, операция ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
781

Главные новости 21 января

Сегодня 19:00
384

Сирия: губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ

Сегодня 17:26
469

Как нам обустроить Шендеровича: Роман Носиков о генетике, селекции и ярме

Сегодня 17:22
1382
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Власти Италии хотят засудить Charlie Hebdo за карикатуру о трагедии в отеле

22:09

Чавушоглу призвал взаимодействовать с США по урегулированию сирийского кризиса

21:57

Песков объяснил, почему между Россией и США всегда будут противоречия

21:45

Эксперты назвали пять главных книг, обязательных к прочтению

21:42

«Марш женщин» против Трампа прошел в Антарктиде

21:30

Вооруженные силы России отмечают День инженерных войск

21:25

Сирия: САА ведет наступление на севере провинции Алеппо

21:15

Пользователи Интернета высмеяли гримасу Мишель Обамы на инаугурации Трампа

21:00

Аэропорт Мурманска останется закрытым до утра 22 января

20:59

Турция предложила создать в Сирии буферную зону для беженцев

20:48

МВД намерено дактилоскопировать всех иностранцев, въезжающих в Россию

20:36

США назвали имя представителя на переговорах по Сирии в Астане

20:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Чавушоглу призвал взаимодействовать с США по урегулированию сирийского кризиса
Читать
Закрыть