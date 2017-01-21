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Чавушоглу призвал взаимодействовать с США по урегулированию сирийского кризиса
Политика

Чавушоглу призвал взаимодействовать с США по урегулированию сирийского кризиса

Сегодня 21:57
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Чавушоглу призвал взаимодействовать с США по урегулированию сирийского кризиса

Вашингтон, 21 января. Чтобы обеспечить долгосрочное перемирие в Сирии, необходимо взаимодействие с США. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

23 января должна пройти международная встреча в Астане, на которой пройдут переговоры между сирийскими властями и оппозицией. Кроме того, на встрече будут присутствовать делегации Ирана, России и Турции. Власти США сообщили, что не планируют отправлять свою делегацию на переговоры. Американская сторона будет представлена послом США в Казахстане Джорджем Кролом.

В то же время, Чавушоглу рассказал, что Анкара обратилась к Вашингтону послать свою делегацию для участия в переговорах. Кроме того, турецкий министр отметил недостаточную поддержку США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Так, по его словам, США пригрозили отказаться от поддержки военной операции ВС Турции «Щит Евфрата», если поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция продвинется от турецкой границы вглубь Сирии больше, чем на двадцать километров.

 

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Антон Зарубин
#чавушоглу
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