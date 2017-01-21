Эксперты назвали пять главных книг, обязательных к прочтению

Москва, 21 января. После серии опросов на различных литературных порталах, эксперты составили список из пяти книг, которые был рекомендованы к прочтению всем.

Лидером списка стало произведение немецкого писатели Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». Его порекомендовали к прочтению абсолютное большинство опрошенных.

Второе место заняли серия юмористических новелл английского писателя-фантаста Дуглас Адамса «Автостопом по галактике». Треть место досталось американской писательнице Айн Рэнд с ее книгой «Атлант расправил плечи».

Четвертое и пятое место досталось соответственно «Превращению» Франца Кафки и «Портрету Дориана Грея» Оскара Уайлда.