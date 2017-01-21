«Марш женщин» против Трампа прошел в Антарктиде

Вашингтон, 21 января. Акция протеста «Марш женщин», прошедшая в ряде городов по всему миру, состоялась и в Антарктиде. Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей официальной странице.

В своем официальном Twitter-аккаунте, организаторы опубликовали фотографию группы мужчин и женщин на исследовательском судне возле побережья Антарктиды. В руках они держат плакаты акции.

По словам организаторов акции, таким образом, «Марш» состоялся на всех континентах.

Напомним, что подобные акции протеста состоялись по всему миру, преимущественно в европейских столицах. Известно, что в Лондоне к колоне протестующих присоединился мэр города Садик Хан.