«Марш женщин» против Трампа прошел в Антарктиде

Вашингтон, 21 января. Акция протеста «Марш женщин», прошедшая в ряде городов по всему миру, состоялась и в Антарктиде. Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей официальной странице.
В своем официальном Twitter-аккаунте, организаторы опубликовали фотографию группы мужчин и женщин на исследовательском судне возле побережья Антарктиды. В руках они держат плакаты акции.
По словам организаторов акции, таким образом, «Марш» состоялся на всех континентах.
Напомним, что подобные акции протеста состоялись по всему миру, преимущественно в европейских столицах. Известно, что в Лондоне к колоне протестующих присоединился мэр города Садик Хан.
Trump so unpopular there are even women marching against him in Antarctica. #WomensMarch https://t.co/ZtOapmfLBT pic.twitter.com/qeh6JyGe9x— The Daily Edge (@TheDailyEdge) January 21, 2017