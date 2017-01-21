Песков объяснил, почему между Россией и США всегда будут противоречия

Москва, 21 января. Между Россией и США всегда будут противоречия и разногласия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что не стоит строить иллюзий относительно будущих отношений России и США. Песков объяснил, почему страны никогда не будут полностью солидарны друг с другом. По его словам, Россия и США — две самые большие страны в мире, а значит противоречий между ними не избежать.

«Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущего наших отношений, — отметил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1». — В том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий, от разногласий — такого быть не может».

По мнению Пескова, успех в отношениях США и России зависит от того, как представители стран будут подходить к решению спорных моментов путем диалога.

Ранее Песков рассказал, когда США смогут участвовать в урегулировании кризиса в Донбассе.