Сирия: САА ведет наступление на севере провинции Алеппо

Дамаск, 21 января. На севере Алеппо проходит наступательная операция сирийской армии в районе города Аазаз. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Как сообщается, силы сирийской армии успешно развивают наступление и сейчас находятся лишь в 12 километрах от границы с Турцией. Успех операции удалось развить после освобождения деревни Сауран возле пограничного города Аазаз, которую удерживали боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Согласно данным САА, после освобождения Саурана сирийскими войсками, боевики ИГ отступили на север в сторону Турции.

Аазаз является важным приграничным пунктом, который удерживается рядом радикальных группировок. Через него террористы получают из Турции боеприпасов и продовольствие.