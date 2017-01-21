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Сирия новости 21 января 2017 22.30: курды отбили стратегические позиции ИГ в Ракке, террористы ведут бои за влияние в Идлибе
Новости Сирии

Сирия новости 21 января 2017 22.30: курды отбили стратегические позиции ИГ в Ракке, террористы ведут бои за влияние в Идлибе

Сегодня 22:30
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Отряды SDF и YPG практически полностью заняли важное поселение на западе от Ракки

Сирия, 21 января. Курдские формирования практически полностью заняли стратегически важный населенный пункт на западе от Ракки в ходе боев с ИГ*. Боевики «Ахрар аш-Шам» готовятся вернуть потерянное в результате столкновений с «Джебхат ан-Нусрой»** поселение на востоке Идлиба. САА значительно продвинулась в освобождении восточной части Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Мадая к юго-востоку от Дамаска возобновились столкновения между боевиками повстанческих формирований, отказавшихся соблюдать режим без огня в рамках правительственного плана перемирия, и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В данный момент артиллерия САА ведет огонь по позициям повстанцев. Сообщается, что уничтожена группа боевиков, тем не менее столкновения в этой части провинции пока продолжаются.

Подразделения правительственных войск заняли главную площадь города Айн Аль-Фиджа, находящегося в долине Вади-Барада к западу от города Дамаск, в ходе коротких столкновений с боевиками оппозиционных сил, в том числе и из группировки «Джебхат Фатх аш-Шам». Ликвидировано несколько террористов, многие получили ранения.

Провинция Алеппо

Командование правительственной армии направило на позиции САА в восточной части провинции Алеппо подкрепление, состоящее из военнослужащих сирийских войск и бойцов «Хезболлы». Кроме того, в регион была переброшена партия военной техники. В скором времени правительственные силы начнут серию массированных атак укрепрайонов террористов ИГ сразу на нескольких направлениях.

Сирийская армия перебросила подкрепление на свои позиции на востоке провинции Алеппо

Провинция Хомс

Сирийские войска в ходе широкомасштабного наступления на позиции боевиков ИГ в восточной части провинции Хомс сделали значительный прорыв в зачистке территорий в регионе. Были отбиты несколько стратегически важных высот, откуда в данный момент артиллерия САА ведет огонь по террористам, на востоке от правительственной авиабазы «Т-4». Кроме того, освобождены обширные территории в районе месторождения нефти Аль-Махр. Наступления в рамках освободительной операции в этой части провинции по-прежнему продолжаются.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях города Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между отрядами террористов ИГ и подразделениями сирийской армии. Особенно интенсивные бои отмечаются на окраине района Аль-Умал. В данный момент войска САА ведут огонь по укрепрайонам боевиков из артиллерийских орудий. Сообщается, что в ходе обстрела была уничтожена группа террористов, также частично разрушен крупный оружейный склад ИГ.

Войска САА продолжают атаковать позиции ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

Правительственные силы провели контратаку опорных пунктов боевиков террористических формирований на окраине квартала Тарик Аль-Садд города Даръа. Военнослужащие САА нанесли мощный артиллерийский удар по террористам, также по ним было выпущено несколько ракет. В результате боевики были немного отодвинуты назад. Однако в данной части города время от времени возобновляются короткие перестрелки.

Провинция Идлиб

Командование группировки «Ахрар аш-Шам» усиливает позиции формирования подкреплением боевиков и военной техникой в преддверии готовящегося контрнаступления на позиции террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» в населенном пункте Джабал Аль-Завье на востоке провинции Идлиб. Отряды «Ахрар аш-Шам» намерены вернуть стратегически важное поселение под свой контроль.

Провинция Ракка

Как отмечает источник в командовании сил операции «Гнев Евфрата», на данный момент отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** и курдских формирований народной самообороны (YPG) практически полностью контролируют стратегически важный населенный пункт Сведия Кабира на западе от города Ракка. Там располагается ключевой пункт управления ИГ в регионе и крупный оружейный склад боевиков.

Силы операции «Гнев Евфрата» наступают на укрепрайоны ИГ к западу от Ракки

Ирак

По данным командования армии Соединенных Штатов, в городе Мосул силами международной коалиции было ликвидировано не меньше 90 лодок и трех барж ИГ. Отмечается, что большинство из уничтоженных судов использовались террористами для переправки через реку Тигр военной техники и отрядов боевиков формирования.

Самолеты ВВС западной коалиции, опираясь на полученные разведкой США данные, сбросили несколько бомб в западной части провинции Аль-Анбар. В результате, как сообщается в командовании сил коалиции, был ликвидирован крупнейший в этом регионе склад вооружений и боеприпасов террористов ИГ.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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