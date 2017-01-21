Аэропорт Мурманска останется закрытым до утра 22 января

Мурманск, 21 января. Аэропорт Мурманска не будет работать до утра воскресенья.

Как рассказал представитель авиаузла, из-за погодных условий воздушная гавань будет закрыта на прилет и вылет до утра 22 января.

Работа аэропорта «Мурманск» была приостановлена в ночь на субботу, 21 января. Закрытие аэропорта продлено до 09:00 воскресенья.

До этого открытие аэропорта дважды переносилось. На данный момент в Мурманской области штормовой ветер и сильный снег.

Ранее сообщалось, что рейс Мурманск — Москва был задержан из-за сообщения о бомбе. Один из пассажиров рейса во время регистрации заявил, что на борту самолета находится бомба. Гражданин подчеркнул, что «самолет все равно не долетит».