Пользователи Интернета высмеяли гримасу Мишель Обамы на инаугурации Трампа

Вашингтон, 21 января. Выражение лица Мишель Обамы, супруги бывшего президента США, на инаугурации Дональда Трампа стало популярным мемом в Интернете.

Супруга Барака Обамы, видимо, не могла сдержать эмоций, чем и активно пользовались фотографы. После инаугурации нового президента США появилось немало снимков, на которых Мишель Обама, мягко говоря, стоит не с самым счастливым лицом. Гримаса бывшей первой леди США быстро стала набирать популярность в Интернете и стала своеобразным мемом.

​«Боже мой, этот взгляд», — пишет журналист Джон Шиндлер.

И он далеко не единственный, кто восхищен мимическими способностями Мишель Обамы.

«Выражение такого раздражения на лице Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день, — отмечает Ава Ландис. — Даже год».

Ранее битва бывшего президента США Джорджа Буша-младшего с дождевиком на инаугурации Трампа развеселила американцев.