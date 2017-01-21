Турция предложила создать в Сирии буферную зону для беженцев

Астана, 21 января. Главный советник президента Турции Ялчын Топчу заявил о необходимости создания буферной зоны для беженцев в приграничных районах Сирии.

Он отметил, что на эту территорию будут стекаться люди, «бегущие от войны».

В интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24», он подчеркнул, что «коалиционным силам нужно взять их под защиту, не вынуждая скитаться по всему миру».

Напомним, международная встреча по урегулированию кризиса в Сирии пройдет в столице Казахстана 23 января. В Астану уже прибыли делегации из России, Турции и Ирана. Ранее Турция назвала главную цель встречи по Сирии в Астане.