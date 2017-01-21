МВД намерено дактилоскопировать всех иностранцев, въезжающих в Россию

Москва, 21 января. Министерство внутренних дел России прорабатывает вопрос о снятии отпечатков пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию государства.

Об этом рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

В интервью телеканалу «Россия 24», Кириллова отметила, что на данный момент прорабатываются такие изменения. Она подчеркнула, что в министерстве считают, что «пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу». Кириллова добавила, что речь идет не только о трудовых мигрантах, но и о всех въезжающих в страну.

Ранее сообщалось, что закон об ограничении доли иностранцев в СМИ передан правительству РФ.