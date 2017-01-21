FAN-TV Лента новостей
США назвали имя представителя на переговорах по Сирии в Астане
Политика

США назвали имя представителя на переговорах по Сирии в Астане

Сегодня 20:35
50

США назвали своего представителя на переговорах по Сирии в Астане

Вашингтон, 21 января. США на переговорах по Сирии в Астане будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Тонер обратил внимание, что Вашингтон ценит приглашение Астаны принять участие в переговорах по урегулированию сирийского кризиса в качестве наблюдателя.

«Принимая во внимание инаугурацию президента и неотложные требования переходного периода, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на переговорах в Астане, — добавил представитель Госдепа. — Соединенные Штаты будут представлены нашим послом в Казахстане».

Ранее делегации России и Ирана провели предварительные консультации по Сирии в Астане.

комментарии
Катерина Тимошенская
#марк тонер
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Трамп первым указом свернул реформы Обамы, Клинтон испепелила неверного мужа взглядом

Сегодня 20:13
276

Сирия новости 21 января 2017 19.30: ССА и Турция ведут перестрелки с ИГ в Алеппо, операция ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
469

Главные новости 21 января

Сегодня 19:00
278

Сирия: губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ

Сегодня 17:26
412

Как нам обустроить Шендеровича: Роман Носиков о генетике, селекции и ярме

Сегодня 17:22
1049
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Турция предложила создать в Сирии буферную зону для беженцев

20:48

МВД намерено дактилоскопировать всех иностранцев, въезжающих в Россию

20:36

США назвали имя представителя на переговорах по Сирии в Астане

20:35

Турция назвала главную цель встречи по Сирии в Астане

20:28

Ученые разгадали секрет нелюбви детей к фруктам и овощам

20:23

Новости США: Трамп первым указом свернул реформы Обамы, Клинтон испепелила неверного мужа взглядом

20:13

Ученые выявили неожиданную связь между музыкальным слухом и навыками вождения

20:10

Делегации РФ и Ирана провели предварительные консультации по Сирии в Астане

19:53

Мрачная правда Трампа глаза колет: Пушков объяснил реакцию СМИ после инаугурации

19:53

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Антерсельве

19:36

Сирия новости 21 января 2017 19.30: ССА и Турция ведут перестрелки с ИГ в Алеппо, операция ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

19:30

Российские военные передали гумпомощь жителям восточных районов Алеппо

19:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Турция предложила создать в Сирии буферную зону для беженцев
Читать
Закрыть