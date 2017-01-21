США назвали имя представителя на переговорах по Сирии в Астане

Вашингтон, 21 января. США на переговорах по Сирии в Астане будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Тонер обратил внимание, что Вашингтон ценит приглашение Астаны принять участие в переговорах по урегулированию сирийского кризиса в качестве наблюдателя.

«Принимая во внимание инаугурацию президента и неотложные требования переходного периода, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на переговорах в Астане, — добавил представитель Госдепа. — Соединенные Штаты будут представлены нашим послом в Казахстане».

Ранее делегации России и Ирана провели предварительные консультации по Сирии в Астане.