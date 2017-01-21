Турция назвала главную цель встречи по Сирии в Астане

Астана, 21 января. Целью переговоров по Сирии в Казахстане является призыв к мирному решению конфликта в государстве, заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу.

Международная встреча по вопросу урегулированию кризиса в Сирии пройдет в Астане 23 января. В столицу Казахстана прибыли уже некоторые ее участники – представители Ирана, Турции и России.

Как признался Топчу телеканалу «Хабар 24», Турция намерена в ходе встречи в первую очередь обсудить вопросы создания предпосылок для сохранения соглашения о прекращении огня, прекращении вооруженных столкновений в Сирийской Арабской Республике и кардинальных реформ в государственном управлении.

Он также подчеркнул, что главной целью переговоров должен стать призыв к решению проблем конфликтующих сторон мирным путем.