Ученые разгадали секрет нелюбви детей к фруктам и овощам

Лондон, 21 января. Специалисты Стаффордширского университета заявили, что знают, почему дети не любят некоторые овощи или фрукты.

Британские ученые провели исследование, чтобы выяснить, откуда у детей появляется нелюбовь к фруктам и овощам. В опросе принимали участие добровольцы от 9 до 11 лет.

Ученые обратили внимание, что большинство из них признает, что фрукты и овощи приносят пользу. При этом они добавили, что все равно не хотят их есть.

Удалось установить, что некоторым из детей не нравился вкус этих продуктов после термической обработки. Также многие участники исследования признались, что считают их вкусными, но боятся стать объектом насмешек сверстников из-за этого.

Ранее ученые заявили, что употребление сои, в которой есть белок генистеин, ведет к дестабилизации гормонального фона женщины и грозит бесплодием.