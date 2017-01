Новости США: Трамп первым указом свернул реформы Обамы, Клинтон испепелила неверного мужа взглядом

Новости США, 21 января. Дональд Трамп сделал первый шаг на пути отмены реформы здравоохранения Барака Обамы. Западные издания считают инаугурационную речь нового американского президента едва ли не самой зловещей за всю историю. Пользователи соцсетей обсудили поведение четы Клинтон на церемонии инаугурации. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Инаугурационная речь Трампа войдет в историю

Инаугурационная речь нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвала панику в СМИ. Многие западные издания окрестили слова республиканца «зловещими», отметив, что они не предвещают никаких перемен к лучшему.

По признанию большинства западных СМИ, инаугурационная речь Трампа была едва ли не самой мрачной за всю историю США. Также отмечался ее особенно напористый и враждебный тон. Так, например, The Washington Post пишет, что правление республиканца началось со слов об «искалеченной нации», которой нужно будет приложить огромные усилия, чтобы занять прежнее место на мировой арене. Такие издания, как The New Yorker, The Wall Street Journal, The Huffington Post, выразили согласие, отметив, что Трамп сразу дает понять — время его президентства будет чем-то совершенно иным.

В европейских СМИ отмечалось, что своим посланием новый американский лидер дал понять странам Евросоюза, что отныне им придется рассчитывать только на свои собственные силы. В частности издание Politico отмечает, что если миллиардер хотел сделать предупреждение Европе, то у него это прекрасно получилось.

Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что в ходе обращения Трампа почти дословно прозвучала фраза преступника из фильма «Темный Рыцарь: Возвращение легенды», который захватив Готэм, объявил его жителям следующее: «Мы вернем этот город вам – народу!».

Работа над ошибками: Трамп сворачивает программу Obamacare

45-й президент США Дональд Трамп подписал свой первый после вступления в должность указ, который предусматривает постепенное сворачивание реформы здравоохранения бывшего лидера Барака Обамы.

Подписанный документ предполагает облегчение бремени на государственные учреждения в ожидании полной отмены действия программы Obamacare, введенной шесть лет назад. Теперь в Штатах будут игнорировать сразу несколько пунктов законопроекта Обама, связанных с налогами и штрафами.

Новый глава Белого дома и другие представители республиканской партии планируют как можно скорее свернуть проведенную Обамой реформу. Законопроект 2010 года, получивший неофициальное название «Лечение Обамы» (Obamacare), обязывает всех граждан Штатов покупать страховку, хотя и предполагает субсидии малоимущим. Тем не менее, по данным исследований, больше половины американцев уверены, что реформу необходимо отменить.

Более 200 тысяч сторонниц Клинтон выйдут на улицы Вашингтона

Сегодня в Вашингтоне пройдет массовая демонстрация против президентства Дональда Трампа, участие в которой примут несколько сотен тысяч представительниц прекрасного пола, в том числе американские селебрити.

Акция протеста получила название «Марш женщин». Согласно информации издания The Independent, в общей сложности в демонстрации планируют принять участие свыше 226 тысяч пользователей социальной сети Facebook, которые подтвердили свою явку в сообществе, посвященном мероприятию. Отмечается, что большая часть предполагаемых участниц митинга голосовали за экс-кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон и вслед за ней считают Дональда Трампа сексистом, который не раз оскорблял женщин и всячески демонстрировал им свое неуважение.

Одновременно демонстрации пройдут в других крупных городах Штатов, а также и в других странах — в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и других. Многие американские звезды, голосовавшие и открыто агитировавшие за Клинтон, поддержали данную инициативу. Предполагается, что участие в массовой акции протеста примут Джулианна Мур, Оливия Уайлд, Эмми Шумер, Лена Данэм, Зендая, Падма Лакшми, Шер, Патриция Аркетт и Кэти Перри.

Клинтон приревновала мужа к дочери Трампа

Пользователи Интернета обратили внимание на странное поведение супругов Клинтон на вчерашней церемонии инаугурации Дональда Трампа. Внимание большинства привлек пронзительный взгляд бывшей первой леди, которым она наградила своего мужа Билла Клинтона.

Можно заметить, что экс-президент Соединенных Штатов отвлекся от церемонии инаугурации, его заинтересовало что-то, что находится совсем в другой стороне. Пользователи соцсетей предположили, что Билл Клинтон, закусив губу, пожирал взглядом дочь нового американского лидера Иванку Трамп. Хиллари Клинтон, поняв, что отвлекло мужа от происходящего на сцене, смерила его долгим неодобрительным взглядом.

Как отмечают пользователи, экс-госсекретарь была в ярости, в то время как ее муж даже не шелохнулся, будучи не в состоянии отвлечься от дочери Трампа. В комментариях также упоминалось, что Клинтон поймала супруга с поличным и что, очевидно, бывший президент США уже никогда не изменится.

Пользователи Интернета намекают на громкий секс-скандал, который разразился во время правления Билла Клинтона. Он был уличен в сексуальных отношениях с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Этот скандал едва не стал поводом для отстранения его от должности.