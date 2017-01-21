Ученые выявили неожиданную связь между музыкальным слухом и навыками вождения

Торонто, 21 января. Люди с хорошим музыкальным слухом являются наиболее надежными водителями, заявили специалисты Монреальского университета в Канаде.

Канадские ученые пришли к необычному выводу: хорошего водителя можно определить по музыкальному слуху человека. По их мнению, у таких людей есть преимущества во время управления транспортом, так как они быстрее реагируют на внешние раздражители.

Эксперты даже провели эксперимент, в котором приняли участие 16 музыкантов и 19 обычных граждан. Как оказалось, люди с музыкальным слухом на 30% быстрее реагировали на окружающую среду.

Ранее ученые из США заявили, что употребление сои ведет к дестабилизации гормонального фона женщины и грозит бесплодием.