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Вооруженные силы России отмечают День инженерных войск
Россия

Вооруженные силы России отмечают День инженерных войск

Сегодня 21:25
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Вооруженные силы России отмечают День инженерных войск

Москва, 21 января. В Вооруженных силах России 21 января отмечают День инженерных войск, сообщили в пресс-службе министерство обороны России.

Как подчеркнули в военном ведомстве, в этот день в 1701 году российский император Петр I подписал  указ о создании инженерной школы.

«Первыми инженерными подразделениями, сформированными в русской армии, стали минерная рота, инженерная и понтонная команды», — рассказали в министерстве.

В мирное время инженерные войска участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ведут поиск и обезвреживают взрывоопасные предметы.

В декабре прошлого года отряд разминирования Международного противоминного центра приступил к разминированию сирийского города Алеппо.

«За полтора месяца разминировано более двух тысяч гектаров территории, 709 километров дорог, 3210 различных объектов, обнаружено и обезврежено более 26 тысяч взрывоопасных предметов», — заметили в ведомстве.

В сирийской Пальмире военнослужащие МПЦ ВС РФ очистили 825 гектаров территории, 79 километров дорог и 8 507 различных объектов. При этом обнаружено и обезврежено 17 456 взрывоопасных предметов, уточнили в министерстве обороны России.

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