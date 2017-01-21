Делегации РФ и Ирана провели предварительные консультации по Сирии в Астане

Москва, 21 января. Делегация Ирана на межсирийских переговорах в казахской Астане провела предварительные консультации с российскими, а также турецкими коллегами, передает агентство Fars.

От российской стороны в предварительных консультациях с замглавой дипломатического ведомства Ирана Хусейном Джабери участвовал Александр Лаврентьев. Представители Ирана также встретились с прибывшими в Казахстан коллегами из Турции. По данным агентства Fars, российские, турецкие и иранские дипломаты также намерены провести трехстороннюю встречу. Напомним, что в межсирийских переговорах в Астане, намеченных на 23 января, примут участие единая вооруженная оппозиции Сирии и власти Дамаска.