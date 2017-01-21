Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Антерсельве

Москва, 21 января. Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве.

Российскую сборную на состязаниях представляли биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. Россияне заняли третье место в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве.

Лидером соревнований на этот раз стала мужская команда из Германии. Серебро досталось спортсменам из Норвегии.

Накануне сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин пришел первым в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве. Он преодолел дистанцию в 20 километров за 50 минут 38,1 секунды и допустил один промах.