Мрачная правда Трампа глаза колет: Пушков объяснил реакцию СМИ после инаугурации

Москва, 21 января. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи говорил о реальных задачах, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter негативную реакцию западных СМИ на инаугурационную речь Трампа. Журналисты обратили внимание, что обращение нового президента отличалось мрачностью и ожесточенностью. По их словам, такого не было ни при одном лидере страны.

«Реакция СМИ США на речь Трампа: «зловещая», «мрачная»… Нонсенс, — написал российский сенатор в социальной сети. — Он говорил о реальных задачах, не пургу о «демократии» нес. Отсюда и реакция».

«Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял — это будет совсем другое президентство», — ранее передавали журналисты The Washington Post.