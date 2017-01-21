FAN-TV Лента новостей
Мрачная правда Трампа глаза колет: Пушков объяснил реакцию СМИ после инаугурации
Политика

Мрачная правда Трампа глаза колет: Пушков объяснил реакцию СМИ после инаугурации

Сегодня 19:53
199

Мрачная правда Трампа глаза колет: Пушков объяснил реакцию СМИ после инаугурации

Москва, 21 января. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи говорил о реальных задачах, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter негативную реакцию западных СМИ на инаугурационную речь Трампа. Журналисты обратили внимание, что обращение нового президента отличалось мрачностью и ожесточенностью. По их словам, такого не было ни при одном лидере страны.

«Реакция СМИ США на речь Трампа: «зловещая», «мрачная»… Нонсенс, — написал российский сенатор в социальной сети. — Он говорил о реальных задачах, не пургу о «демократии» нес. Отсюда и реакция».

«Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял  — это будет совсем другое президентство», — ранее передавали журналисты The Washington Post. 

 

комментарии
Катерина Тимошенская
#дональд трамп #алексей пушков
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Трамп первым указом свернул реформы Обамы, Клинтон испепелила неверного мужа взглядом

Сегодня 20:13
242

Сирия новости 21 января 2017 19.30: ССА и Турция ведут перестрелки с ИГ в Алеппо, операция ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
445

Главные новости 21 января

Сегодня 19:00
272

Сирия: губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ

Сегодня 17:26
403

Как нам обустроить Шендеровича: Роман Носиков о генетике, селекции и ярме

Сегодня 17:22
1036
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

МВД намерено дактилоскопировать всех иностранцев, въезжающих в Россию

20:36

США назвали имя представителя на переговорах по Сирии в Астане

20:35

Турция назвала главную цель встречи по Сирии в Астане

20:28

Ученые разгадали секрет нелюбви детей к фруктам и овощам

20:23

Новости США: Трамп первым указом свернул реформы Обамы, Клинтон испепелила неверного мужа взглядом

20:13

Ученые выявили неожиданную связь между музыкальным слухом и навыками вождения

20:10

Делегации РФ и Ирана провели предварительные консультации по Сирии в Астане

19:53

Мрачная правда Трампа глаза колет: Пушков объяснил реакцию СМИ после инаугурации

19:53

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Антерсельве

19:36

Сирия новости 21 января 2017 19.30: ССА и Турция ведут перестрелки с ИГ в Алеппо, операция ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

19:30

Российские военные передали гумпомощь жителям восточных районов Алеппо

19:17

Ирак: ИГ лишилось в Мосуле 90 лодок и трех барж, уничтоженных коалицией

19:16
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
МВД намерено дактилоскопировать всех иностранцев, въезжающих в Россию
Читать
Закрыть