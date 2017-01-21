Ирак: ИГ лишилось в Мосуле 90 лодок и трех барж, уничтоженных коалицией

Вашингтон, 21 января. ВС США распространили информацию об уничтожении в иракском Мосуле 90 лодок и трех барж ИГ усилиями международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

На реке Тигр с 18 по 20 января международная антитеррористическая коалиция уничтожила 90 лодок и три баржи, принадлежащих ИГ (ИГИЛ, террористическая организация «Исламское государство» запрещено в России). В релизе ВС США говорится, что многие из ликвидированных судов использовались боевиками для переправки через Тигр техники и живой силы ИГИЛ. Известно, что с октября 2016 года коалиция уничтожила порядка 112 речных судов, некоторые из них были повреждены при ударах с воздуха.



