Топилин поддержал идею Минстроя использовать маткапитал на погашение ипотеки

Москва, 21 января. Глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин поддержал инициативу Минстроя об использовании средств материнского капитала для ежемесячного погашения суммы по ипотеке на время декрета одного из родителей.

Предложение замглавы российского Минстроя Никиты Стасишина об использовании средств маткапитала на погашение кредита по ипотеке во время декрета одного из родителей поддержал глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, инициатива не лишена рационального зерна. «Мы от Минстроя просим, чтобы они дали какие-то более внятные предложения. Это же использование той меры, что есть, просто технология использования», — прокомментировал заявление Стасишина Топилин, которое было озвучено ранее во время партийного съезда единороссов.