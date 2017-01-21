Боец Росгвардии упал на пути в московском метро

Москва, 21 января. На станции метро «Проспект мира» в Москве боец Росгвардии упал на железнодорожные пути, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

«Боец Росгвардии упал на железнодорожные пути на станции метро «Проспект мира», — констатировал источник.

Как стало известно, инцидент произошел по неосторожности самого мужчины. Сотрудники московской подземки оперативно пришли на помощь пострадавшему и вызвали скорую помощь. На 10 минут напряжение с контактного рельса было снято.

Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у бойца Росгвардии ушибы и растяжения мягких тканей. Мужчину госпитализировали.

В настоящий момент станция метро «Проспект мира» работает в штатном режиме.

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