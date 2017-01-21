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В Минкультуры с «с ужасом» следят, как ИГ разрушают памятники Пальмиры
Новости Сирии

В Минкультуры с «с ужасом» следят, как ИГ разрушают памятники Пальмиры

Сегодня 18:54
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В Минкультуры с «с ужасом» следят, как ИГ разрушают памятники Пальмиры

Москва, 21 января. В Минкультуры России «с ужасом» наблюдают за тем, как ИГ разрушают памятники в сирийской Пальмире, заявил министр культурного ведомства Владимир Мединский.

Накануне стало известно, что террористы ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство” запрещено в РФ) разрушили фасад Римского театра, а также нанесли урон архитектурному комплексу Тетрапилон. «Мы с ужасом следим за этой ситуацией», — прокомментировал происходящее в сирийском культурном центре глава отечественного Минкульта Владимир Мединский. По словам экспертов, уничтожение культурных объектов Пальмиры — это демонстрация ненависти к народу Сирии. 

 

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Ирина Селезнева
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