Главные новости 21 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 21 января.

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, заявил глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин. Минтруд РФ дал прогноз реального размера пенсий до 2020 года

Симметричное сокращение ядерного вооружения России и США недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль объяснил, почему недопустимо симметричное ядерное разоружение США и РФ

В Кремле заявили, что невозможно вывести российские ракеты из Калининграда, пока ракеты НАТО остаются в Европе, передает «Би-Би-Си». Песков: РФ не уберет «Искандеры» из Калининграда из-за активности НАТО

В Хомсе САА вернула контроль над газом скважин Аль-Маре, в Дейр эз-Зоре женщины вязи в руки оружие и поклялись не пустить боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) в свои дома. Сирия новости 21 января 2017 7.00: в Хомсе САА вернула контроль над газом Аль-Маре, в Дейр эз-Зоре женщины взяли в руки оружие

ВКС РФ и ВВС САР отразили массированную атаку террористов ИГ на правительственную базу под Дейр эз-Зором. Около 100 боевиков оппозиции сдали оружие и покинули свои опорные пункты в окрестностях Дамаска. Сирия новости 21 января 2017 12.30: ВКС РФ отбили атаку ИГ в Дейр эз-Зоре, около 100 боевиков покинули Дамаск

ВСУ ударили по Донецку, Ясиноватой и югу ДНР из танков, минометов и арторудий. Уполномоченный представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что переброска позиций украинской армии к территории ДФС может спровоцировать экологическую катастрофу. Новости Новороссии: Донбасс под угрозой экологической катастрофы, танки ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей после участия в торжественном параде прибыл в Белый дом. Трамп прибыл в Белый дом

Полиция Москвы проверяет информацию об инциденте, связанном с нападением неизвестного мужчины в одном из дворов по улице Алма-Атинской на прохожего. Известно, что злоумышленник был вооружен тесаком и ранил прохожего. Маньяк с тесаком набросился на прохожих в Москве

«Америку Трампа» нельзя будет ненавидеть или презирать. Но сможет ли она возникнуть в реальности? Инаугурационная речь Трампа: враги названы по имени, друзья — подразумеваются

Пользователи социальных сетей по всему миру шутят о «сражении» бывшего президента США Джорджа Буша-младшего с плащом-дождевиком во время инаугурации республиканца Дональда Трампа. Битва Буша с дождевиком на инаугурации Трампа развеселила американцев