Российские военные передали гумпомощь жителям восточных районов Алеппо

Алеппо, 21 января. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с военной полицией продолжают оказывать всестороннюю гуманитарную помощь жителям восточных кварталов Алеппо, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Большинство жителей Алеппо, проживавших в районах Бустан аль-Баша, Бустан аль-Каср и прочих, были вынуждены покинуть свои дома три года назад под натиском террористических группировок, чьи попытки установить контроль над городом превратили центр в одну из самых горячих линий фронта за всю историю сирийского конфликта.

Выдача продуктов питания производится в установленном порядке. Приоритет – в пользу детей и государственных служащих младшего звена. Большинство акций по распределению гумпомощи проводились рядом со школами. Первыми нормированные пайки получают преподаватели, затем – ученики, а оставшиеся продукты раздаются всем желающим. Особое внимание на последнем этапе военная полиция уделяет многодетным семьям, женам и детям погибших сирийских военнослужащих.

В каждом из пунктов выдачи, оперативно организуемых раз в несколько дней, в течение нескольких часов обслуживаются порядка 200-270 человек. В состав гуманитарного пайка, как правило, входят рис, масло, тушенка, куриный паштет, галеты, таблетки для очищения воды и прочие элементы, характерные для армейских пайков.

В ближайшие несколько месяцев планируется увеличение количества пунктов выдачи и организация стационарных гуманитарных пунктов в непосредственной близости от полевых госпиталей, функционирующих в нескольких района Алеппо.

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