Кремль напомнил о разнице ядерного потенциала России и США

Москва, 21 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему симметричные сокращения ядерного вооружения России и США абсолютно недопустимы.

Песков подчеркнул, что Россия остается сторонницей ядерного разоружения, однако оно должно быть справедливым. Представитель Кремля объяснил, почему недопустимо симметричное сокращение ядерного вооружения России и США. По его словам, это нарушит ядерный паритет.

«Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная, — заметил Песков. — И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны».

Ранее российские власти опровергли заявление бывшего президента США Барака Обамы, который обвинил Москву в отказе обсуждать вопросы ядерного разоружения.