Донбасс: замглавы ОБСЕ Хуг попал под обстрел ВСУ под Донецком

Яcиноватая, 21 января. Киевские силовики открыли огонь по району, где находится донецкая фильтровальная станция, в момент посещения данного объекта представителем миссии ОБСЕ Александром Хугом.

Украинская сторона по-прежнему не прекращает обстрелы территории Донбасса — обе республики — ДНР и ЛНР ежедневно подвергаются обстрелам. Так, сегодня во время посещения представителя СММ ОБСЕ Александром Хугом донецкой фильтровальной станции, ВСУ снова открыли огонь. «Украинские силовики произвели обстрел из стрелкового оружия района донецкой фильтровальной станции, а до этого было несколько обстрелов из минометов калибром 82 миллиметра», — прокомментировал ополченец ДНР.