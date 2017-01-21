FAN-TV Лента новостей
Донбасс: замглавы ОБСЕ Хуг попал под обстрел ВСУ под Донецком
Новороссия

Донбасс: замглавы ОБСЕ Хуг попал под обстрел ВСУ под Донецком

Сегодня 18:06
267

Донбасс: замглавы ОБСЕ Хуг попал под обстрел ВСУ под Донецком

Яcиноватая, 21 января. Киевские силовики открыли огонь по району, где находится донецкая фильтровальная станция, в момент посещения данного объекта представителем миссии ОБСЕ Александром Хугом.

Украинская сторона по-прежнему не прекращает обстрелы территории Донбасса — обе республики  — ДНР и ЛНР ежедневно подвергаются обстрелам. Так, сегодня во время посещения представителя СММ ОБСЕ Александром Хугом донецкой фильтровальной станции, ВСУ снова открыли огонь. «Украинские силовики произвели обстрел из стрелкового оружия района донецкой фильтровальной станции, а до этого было несколько обстрелов из минометов калибром 82 миллиметра», — прокомментировал ополченец ДНР.

 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 21 января

Сегодня 19:00
97

Сирия: губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ

Сегодня 17:26
291

Как нам обустроить Шендеровича: Роман Носиков о генетике, селекции и ярме

Сегодня 17:22
635

Новости Новороссии: «Правый сектор» бесчинствует у границ ЛНР, Байден вызвал обострение ситуации в ДНР

Сегодня 17:12
659

Сирия новости 21 января 2017 16.30: САА отбила атаку смертников ИГ в Алеппо, боевики теряют позиции в Дамаске

Сегодня 16:30
1001
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Топилин поддержал идею Минстроя использовать маткапитал на погашение ипотеки

19:05

Боец Росгвардии упал на пути в московском метро

19:04

Главные новости 21 января

19:00

В Минкультуры с «с ужасом» следят, как ИГ разрушают памятники Пальмиры

18:54

Кремль напомнил о разнице ядерного потенциала России и США

18:37

Топилин рассказал о снижении реальных пенсий в России

18:21

Донбасс: замглавы ОБСЕ Хуг попал под обстрел ВСУ под Донецком

18:06

СБУ заявила о покушении на депутата Верховной рады

17:57

Ле Пен лишила Меркель статуса «гуманитарной героини»

17:53

Аллигатор чуть не съел сына Кличко во Флориде

17:46

Новак сообщил о сокращении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

17:36

Восьмилетний мальчик угрожал полиции взорвать Петербург «ядерной бомбой»

17:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Топилин поддержал идею Минстроя использовать маткапитал на погашение ипотеки
Читать
Закрыть