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Топилин рассказал о снижении реальных пенсий в России
Россия

Топилин рассказал о снижении реальных пенсий в России

Сегодня 18:21
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Топилин рассказал о снижении реальных пенсий в России

Москва, 21 января. Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться на 0,5% из-за отмены индексации для работающих пенсионеров, заявил глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин.

В российском ведомстве объяснили, почему ближайшие три года реальный размер пенсий в России снизится. В Минтруда отметили, что это из-за отмены индексации для работающих пенсионеров.

Топилин подчеркнул, что в России на данный момент 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

«Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только работающим», — добавил российский министр.

Ранее Топилин дал прогноз реального размера пенсий до 2020 года.

комментарии
Катерина Тимошенская
#максим топилин
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