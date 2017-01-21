Сирия, 21 января. Террористы ИГ* и силы операции «Щит Евфрата» ведут массированные перестрелки на востоке Алеппо. В Багдаде и иракской провинции Аль-Анбар прогремели несколько взрывов, есть жертвы. ВКС России провели бомбардировку укрепрайонов ИГ на юге от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в результате нескольких наступлений на опорные пункты боевиков оппозиционных сил освободили обширные территории в окрестностях города Хзарма, находящегося в Восточной Гуте на севере от Дамаска. Правительственные войска продолжают продвигаться ближе к центру Хзармы, нанося боевикам урон в живой силе и военной технике.

Провинция Алеппо

В северо-восточной части провинции Алеппо продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками ИГ и силами операции «Щит Евфрата». Особенно интенсивные столкновения отмечаются в районе населенного пункта Кабасин. Отряды Сирийской свободной армии (ССА)** и турецкие военнослужащие ведут массированные перестрелки с террористами. По данным источника в командовании армии Турции, ликвидировано около десяти боевиков, также ранены несколько бойцов ССА. Тем не менее столкновения в этой части провинции по-прежнему продолжаются.

Согласно информации новостного агентства «Аль-Амак», подконтрольного ИГ, террористы предприняли новую попытку атаковать блокпост правительственной армии на окраине города Шамир, расположенного на востоке провинции Алеппо. На этот раз, утверждает источник, смертнику ИГ, находящемуся за рулем заминированного автомобиля, удалось совершить самоподрыв в опасной близости от блокпоста САА. Однако данных о результатах атаки смертника «Аль-Амак» не приводит. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс военнослужащие сирийских войск продолжают широкомасштабное наступление на укрепленные районы террористов ИГ. Подразделения САА атакуют сразу с трех направлений: с юга и с севера от авиабазы «Т-4» и в районе нефтяных месторождений в окрестностях города Аль-Карьятейн. Правительственным силам удалось занять стратегически важную высоту Тутул Аль-Тияс. Кроме того, уничтожено несколько групп боевиков и как минимум две единицы бронетехники ИГ. Наступление на данный момент продолжается.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает один из сирийских информационных порталов, бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России провели атаку опорных пунктов террористов ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора. Большинство ударов пришлось по местам концентрации сил ИГ к югу от города, где продолжаются столкновения между боевиками и войсками сирийской армии. Информация об итогах воздушной операции пока устанавливается.

Провинция Даръа

Террористы ИГ атаковали боевиков повстанческих группировок в окрестностях населенного пункта Тасил, находящегося в западной части провинции Даръа. Ожесточенные столкновения сопровождались перестрелками из ракетных установок из артиллерии. Обе стороны несут значительные потери в численной силе, однако бои за контроль над поселением становятся только интенсивнее.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** и курдских формирований народной самообороны (YPG) заняли часть стратегически важного населенного пункта Сведия Кабира на западе от города Ракка в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ. В городе находится важный пункт управления и крупнейший в этой части провинции склад вооружения и боеприпасов ИГ. Как отмечает источник в командовании сил операции «Гнев Евфрата», захват Сведии Кабиры бойцами SDF и YPG существенно ослабит влияние ИГ в регионе.

Ирак

В нескольких частях Багдада прогремели мощные взрывы. На севере в районе Рауд сработало взрывное устройство, которое было установлено в личном автомобиле бойца иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби». Находящийся за рулем ополченец погиб на месте. В результате взрыва еще одной бомбы, заложенной у рынка в районе Обайди на востоке Багдада, погиб мирный житель, еще четыре получили ранения. Пока что ни одна из террористических организация не взяла на себя ответственность за серию терактов.

В провинции Аль-Анбар также произошел очередной теракт. В населенном пункте Аль-Карма, расположенном на востоке от города Аль-Рамади сработало самодельное взрывное устройство. В результате погиб один человек, еще около 20 получили ранения. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Ответственность за этот взрыв пока также никто не взял.

В городе Хавиджа на юге провинции Киркук группой неизвестных лиц был похищен высокопоставленный командир ИГ Абу Тайба Аль-Анбари, руководивший казнями заключенных формирования. Полиция ИГ «Диван Аль-Хисба» в данный момент расследует обстоятельства случившегося.