СБУ заявила о покушении на депутата Верховной рады

Киев, 21 января. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецслужбам удалось предотвратить покушение на депутата Верховной рады.

«Сегодня утром доложил президенту, что служба безопасности Украины предотвратила на этапе исполнения покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата», — выступил Грицак с заявлением.

Глава СБУдобавил, что видит в этой истории российский след, однако никаких доказательств этого не предоставил.

Ранее Грицак заявил, что гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа самолета ТУ-154 Минобороны РФ будут иметь последствия для мирового сообщества.