Ле Пен лишила Меркель статуса «гуманитарной героини»

Берлин, 21 января. Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен раскритиковала миграционную политику немецкой главы правительства Ангелы Меркель.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, будучи на конференции в Германии «Свобода для Европы», раскритиковала политику канцлера Меркель в отношении мигрантов. Ле Пен отметила, что в ее стране Меркель преподносится, как «героиня в гуманитарной области», однако никто не спрашивал мнения мигрантов. «Потому что если спросить, все увидят, что такая миграционная политика — просто ежедневная катастрофа!» — пояснила свою мысль лидер движения «Национальный фронт».