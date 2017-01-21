Аллигатор чуть не съел сына Кличко во Флориде

Майами, 21 января. Егор-Даниэль Кличко сообщил о нападении на него аллигатора, разместив на своей странице в Facebook фотографию покусанной руки.

«Правило номер 1 для смотрителя за аллигаторами: если он хочет еду, дай ему еду», — прокомментировал сын Кличко инцидент.

Молодой человек добавил, что с ним все хорошо. Кроме того, не пострадал и аллигатор. Серьезный травм у Кличко нет, однако ему все таки пришлось наложить швы на два пальца. По некоторой информации, сын Кличко работает работает волонтером в Национальном парке «Эверглейдс» в штате Флорида.

«Дни.ру» разметило фото ранения смотрителя за аллигаторами.