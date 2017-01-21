Новак сообщил о сокращении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

Вена, 21 января. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократила добычу нефти на 100 тысяч баррелей.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в стране сокращена добыча нефти на 100 тысяч баррелей. «Сейчас мы в среднем около ста тысяч баррелей в сутки сократили. Компании наши идут опережающими темпами, мы хотели в феврале выйти на эти показатели», — прокомментировал ситуацию с нефтедобычей глава энергетического ведомства. Сокращение реализовывается в рамках ноябрьского заседания ОПЕК, в ходе которого было решено сократить добычу добычи до 32,5 миллиона баррелей. Известно, что нефтедобыча стала уменьшаться с начала января 2017 года.