Восьмилетний мальчик угрожал полиции взорвать Петербург «ядерной бомбой»

Санкт-Петербург, 21 января. Восьмилетний петербуржец позвонил в экстренную службу города и сообщил о якобы наличии ядерной бомбы на улице Савушкина, сообщили источники в правоохранительных органах Северной столицы.

Ученик второго класса взял на перемене телефон одноклассницы и позвонил в службу «112». Собеседникам восьмилетний мальчик рассказал о якобы нависшей над городом угрозе. По его словам, на улице Савушкина находилась ядерная бомба.

Вычислить юного телефонного хулигана правоохранителям не составило труда. О происшествии доложено участковому.

В субботу, 21 января, в Петербурге на Московском шоссе произошло ДТП: под колеса иномарки угодили двое детей.