Иномарка насмерть сбила мальчика на зебре в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 января. Сегодня в северной столице на Московском шоссе произошло ДТП — под колеса иномарки угодили двое детей.

Двое детей попали под колеса иномарки на Московском шоссе в Петербурге, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Дети — мальчик и девочка 2002 года рождения в переходили дорогу по пешеходному переходу, когда Honda Civic сбила несовершеннолетних. Водитель автомобиля не смог избежать наезда — мальчик от полученных травм скончался на месте. Девочка с повреждениями тела средней степени тяжести была срочно доставлена в ближайшую больницу.